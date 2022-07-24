أسعار الأسماك اليوم الأحد 24 يوليو 2022: الجمبري بـ120 جنيه

انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 24 يوليو 2022: الجمبري بـ120 جنيهوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الاستقرار نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس السبت بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 34 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 30 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 50 جنيها.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 120 جنيها.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 88 جنيها .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.