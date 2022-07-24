الكنيسة المصرية بـ ناميبيا تشارك فى احتفال السفارة بـ 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - شارك نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، فى احتفال السفارة المصرية فى العاصمة الناميبية وندهوك، بالعيد السبعين لثورة 23 يوليو، حيث قدم نيافته التهنئة للسفير مصر وائل لطفى، بهذه المناسبة.





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