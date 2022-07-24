فى هذه المنافذ.. 62 جنيها سعر كرتونة البيض من وزارة الزراعة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وطرحت الوزارة صباح اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيها للأبيض، و64 جنيها الأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات "كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية"، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
من جهته السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التاثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق، وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتارها صناعة قوية ورائدة، واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.
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