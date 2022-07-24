تنسيق الجامعات 2022.. دليلك نحو المستقبل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أسدل الستار على الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان فى آخر مادة قبل أيام، ليترقب الجميع ظهور النتيجة وبدء مرحلة جديدة فى البحث عن الكلية التى يلتحق بها.





وأعلنت وزارة التعليم قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى مصر لتضم قوائم الجامعات والمعاهد لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكدت الوزارة أن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التى تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهناك كليات يشترط الالتحاق بها تخطى اختبار القدرات، أبرزها كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

وهناك أيضا كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكذا شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعات (حلوان – السويس – بنى سويف – سوهاج)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

وأكدت اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات أنه يحق للطالب حجز اختبارات القدرات فى أكثر من قطاع وفقا لتخصص الطالب وفقا الشعبة العملية والأدبية، كما يتم إعلان النتيجة بشكل مستمر حتى يطلع على حالته وإذا لم يوفق فى اختيار يستطيع أداء اختار فى قطاع آخر، والطالب الراسب فى اختبار القدرات لا إعادة له فى نفس القطاع والتخصص.

وأوضحت اللجنة أن حجز اختبارات القدرات سيكون متاح لمدة من 17 حتى 20 يوما، وهناك فرصة أمام الطلاب الثانوية العامة دور ثانى أن يحجز ويسجل فى اختبارات القدرات خاصة وأن الحجز والتسجيل سيكون قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.