القباج: ننفذ سياسة الدولة فى الاهتمام برعاية الأم والطفل

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، برافين أجروال، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر ببرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج.





واستعرضت القباج خلال اللقاء أهم نقاط التعاون المشترك وكان أولها التوسع فى برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل والذى يضيف مبلغا ماليًا إضافيا على بطاقات الدعم الغذائى حال التزام الأم بحضور جلسات التوعية وبالمتابعة الصحية لها سواء أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، موضحة أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة فى الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية للأم والطفل، حفاظا على عدالة فرص الرعاية الصحية والتعليم لجميع طبقات المواطنين.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أوجه التعاون مع برنامج الأغذية العالمى تركز هذه الفترة على مشروعات التمكين الاقتصادى لأمهات أطفال المدارس من خلال المشروعات متناهية الصغر الزراعية والحيوانية والحرفية، أو من خلال توظيفهم بالوحدات والورش الإنتاجية، وشرط الحصول على هذه المزايا هو استمرار انتظام أطفالهم بالتعليم وعدم إلحاقهم بسوق العمل، مما يؤدى إلى تنمية مستوى حياة الأسر.

كما ناقشت القباج أيضًا التعاون المشترك فى قضية الدفع الإلكترونى والشمول المالى لكل المستفيدات من خدمات الوزارة، وأهمية تشجيعهن على فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات ميرة الذكية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على محاور تطوير نظم المتابعة والتقييم الدورى من خلال مرصد "وعى" الذى يرصد اتجاهات وسلوكيات الأسر المستهدفة من برنامج "حياة كريمة"، ومحور التوسع في الحماية الاجتماعية من منظور محور التمكين الاقتصادى، وبصفة خاصة المشروعات الخضراء والخاصة بالأمن الغذائى، ومحور التحول الرقمى وأنظمة المعلومات الجغرافية لتعظيم إجراءات الحوكمة وترشيد الموارد والاستهداف الجيد للمستحقين.