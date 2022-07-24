قرار عاجل بشأن المستحقين للتعويضات بمحاور الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء إن اللقاء يأتى لمتابعة عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، خصوصا فى قطاعات: الطرق، والخدمات، والمرافق، مؤكدا فى هذا السياق على سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعارضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع فى عرض تخصيص عدد من قطع الأراضى الحكومية فى المحافظة، على مجلس الوزراء لإقامة مجموعة من المدارس وهو ما يسهم فى تخفيض الكثافات الطلابية بالمدارس.

وخلال المقابلة، أشار أحمد راشد إلى تنفيذ 7 محاور مرورية مهمة بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من محور "محمد أنور السادات" أو "ترسا" سابقا، كما أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال الإزالات بهدف تطوير الطريق الدائرى بالمحافظة.

وأوضح أنه يجرى العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحاور الـ 6 المتبقية تباعا، أولها محور الفريق كمال عامر، ثم محور عمرو بن العاص الذى بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور الفريق كمال عامر، وفى إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.

ولفت محافظ الجيزة إلى الطريق الموازى لمحور 26 يوليو، والذى تمت به الإزالات بالكامل، مؤكدا أنه يتم العمل بالمحور على قدم وساق، كما يتم تنفيذ طريق بديل لمصرف ناهيا، وهو على وشك الانتهاء حاليا، وهذا محور مهم سيربط كرداسة مع الطريق الدائرى. ويوجد أيضا محور 26 يوليو الذى تتم به أعمال توسعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات، وهناك المحور البديل، وتتم الإزالات تباعا وتسليمها للجهات المنفذة للمحور.

وخلال الاجتماع، شرح المحافظ موقف صرف التعويضات للمستحقين الذين تُزال عقاراتهم المتعارضة مع المحاور الجديدة، مؤكدا أنه يتم التفاوض مع المستحقين، ثم البدء في صرف التعويضات، مشددا على أهمية هذه المحاور الجديدة فى تيسير حركة المرور، وسهول نقل المواطنين والبضائع.

وقال المحافظ: لدينا 2.5 مليون طالب فى مرحلة التعليم قبل الجامعي، ولدينا نحو 2600 مدرسة حكومية، و1400 مدرسة تعليم خاص، وهناك كثافات مرتفعة فى 5 مناطق بالمحافظة، ومن ثم نطلب أن يتم تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للجهات الحكومية لإنشاء 43 مدرسة، ستسهم فى تخفيض الكثافات فى هذه المناطق، كما طلب توفير عدد من قطع الأراضى كأسواق للباعة الجائلين، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة عرض قرار تخصيص قطع الأراضى على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وخلال اللقاء، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزيرة التخطيط حيث كلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف التعويضات للمستحقين بمحاور الجيزة التى يتم تنفيذها.