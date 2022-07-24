القباج: «لن نصمت أمام أى وضع يمثل خطرا على فتياتنا»

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، معرض "الرحايا" للفنانة التشكيلية عزة فخرى، وذلك بقاعة الباب بدار الأوبرا، والذى يستمر حتى نهاية شهر يوليو الجارى، حيث تناقش الفنانة من خلال الفن التشكيلى خطورة زواج القاصرات وتأثيره على الفتاة، وما يشكله من خطورة على حياتها وضياع حقوقها.





وشهد الافتتاح حضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولفيف من الفنانين التشكيليين ورجال الإعلام.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن إحساسها بالفخر والسعادة أن تحمل مرأة مصرية عبء الدفاع عن نساء وفتيات يتعرضن للظلم والقهر والإساءة من خلال الزواج المبكر ويحرمن من التمتع بحقوقهن فى التعليم والصحة والزج بهن فى خطر رعاية أطفال وهن أنفسهن أطفال.

وأضافت القباج أن القوة الناعمة عليها دور كبير فى مواجهة المخاطر الاجتماعية التى يتعرض لها المجتمع، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت حملة " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك للتوعية بمخاطر زواج الأطفال وما يسببه فى ضياع حقوق الفتاة، كما أن زواج الأطفال لا يشكل عبئًا على الفتاة وأسرتها فحسب، وإنما على الدولة المصرية بأكملها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة بدأت فى تطبيق شرط إضافى، إلى شروط الاستمرار فى الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطى الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم فى التعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتة إلى عمل خبراء وزارة العدل فى الوقت الحالى على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة.

وأكدت القباج "أننا لن نصمت أمام أى وضع يمثل خطرًا على فتياتنا وبناتنا ومن حقهم علينا حمايتهن"، حيث إن زواج الفتاة قبل 18 عامًا يضيع حقوقها.

ومن جانبها أكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة عزة فخرى، أن سبب إطلاقها اسم "الرحايا" على معرضها يعود إلى أن الرحايا هى آلة موروثة فى صعيد مصر منذ القدم، واستخدمها المصريون القدماء، وهى كتلتان من الحجر على شكل دائرى بينهما فراغ يحوى الغلال لطحنها.

وأضافت فخرى "أنها فى هذا المعرض وجدتها أدق صورة مجازية تعبر عن زواج القاصرات، ومدى المعاناة والألم الذى تعانيه الفتاة فى مطحنة الحياة".