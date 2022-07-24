انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد : الفراخ ماسكة نفسها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 استقرت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 40.85 جنيه،

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 48.2 جنيه، بتراجع 75 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 54 جنيها، .

أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”: 69.52 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 69.52 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 78.77 جنيه، بزيادة 2.87 جنيه