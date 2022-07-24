انت الان تتابع خبر عاجل.. ضرب طفل من ذوي الإعاقة داخل إحدى الحضانات.. الحقيقة كاملة من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمرت وزارة التضامن الاجتماعي ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن في محافظة الاسكندرية، بان يتم فحص المنشور المنتشر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض طفل من ذوي الإعاقة بالمحافظة للضرب والتعذيب في إحدى الحضانات.

ضرب طفل من ذوي الإعاقة داخل إحدى الحضانات التضامن تكشفها

وأضاف بيان صادر عن وزارة التضامن إلى أن المديرية شكلت لجنة لفحص المنشور المنتشر وتوجهت لمكان الواقعة، وهو الذي ظهر أنه مركز يدعى “هيلب أكاديمي ” وليس تابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وهو حاصل على رخصة ممارسة المهنة من الغرفة التجارية “تنمية موارد بشرية”، وهذا بالمخالفة لقانوني الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

واعترف أحد العاملون في المركز بصحة الواقعة، وقال ولي أمر الطفل أن حالة نجله غير مستقرة بسبب تغيير العلاج، ويحد له نوبات “هياج”، وأشار إلى أنه رأي الواقعة وليست ضرب مبرح لأنه رد فعل، وقابل المدير المسئول عن المركز الذي أفاد أن مرتكب الواقعة فعلها هو رد فعل خاطئ تجاه الطفل، وفتح تحقيق داخلي له وفصله نهائياً من المركز.