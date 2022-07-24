انت الان تتابع خبر التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. اعرفوا الشروط عشان تقبلوا بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية موافقة على قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين يريدون الالتحاق بكلية الشرطة للعام الجديد، وهم من الحاصلين على الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها، وذلك بمجموع 65% للعام الجديد 2022/2023، والعام السابق 2021.

كلية الشرطة لكل المصريين 2022

وكشف مساء الوزير رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأحد لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على ليسانس الحقوق للذكور بحد أدني تقديم مقبول 2022، وتمت الموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في جميع التخصصات من الذكور والإناث بتقدير جيد.

شروط التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية