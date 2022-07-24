انت الان تتابع خبر التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. اعرفوا الشروط عشان تقبلوا بسهولة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية موافقة على قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين يريدون الالتحاق بكلية الشرطة للعام الجديد، وهم من الحاصلين على الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها، وذلك بمجموع 65% للعام الجديد 2022/2023، والعام السابق 2021.
كلية الشرطة لكل المصريين 2022
وكشف مساء الوزير رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأحد لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على ليسانس الحقوق للذكور بحد أدني تقديم مقبول 2022، وتمت الموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في جميع التخصصات من الذكور والإناث بتقدير جيد.
شروط التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية
- لابد أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين بدون التجنيس.
- يجب ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة.
- وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احد الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات.
- ويجب أن لا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأيبي نهائي.
- لابد أن يكون مستوفى شروط اللياقة الصحية والسن والبدنية، ولا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وشرط القوام “اقصى وزن بيساوي طول الطالب -90”.
- لا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر 2022 عن 22 عام.
- وأن تقرر الجهة المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة بهيئة الشرطة.
- ولا يكون متزوج اثناء فترة القيد بالاكاديمية.