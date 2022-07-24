انت الان تتابع خبر. التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي.. اعرفوا المناهج والضوابط الخاصة بالقبول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من الطلاب معرفة جميع المعلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي وطريقة التقديم فيها، وهذا يأتي بالتزامن مع قرب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وهي من الكليات التي تحتوى على التخصصات الفريدة المطلوبة للتطورات الحالية في سوق العمل عن طريق التقنيات الرقمية الجديدة التي يتم تدريب الطلاب عليها أثناء الفترة الدراسية.

التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي 2022

وبعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 يقوم مكتب التنسيق بتحديد الحد الأدني للقبول في كلية الذكاء الاصطناعي، وهذا على حسب ما كشف عنه الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأوضح طريقة التقديم وأنه يوجد اختبارات تأهيلية للطلاب للإلتحاق بها من هنا، وتقبل طلاب الشعبة العلمية “علمي رياضة وعلمي علوم فقط”، ولا تقبل الشعبة الأدبية.

مناهج وضوابط كلية الذكاء الاصطناعي

وتنقسم مناهج كلية الذكاء الاصطناعي لجزئين الاول ثقافية والثانية مواد متخصصة، ويدرس الطالب كل فصل دراسي يصل لحوالي 7 مقررات دراسية على مدارس 8 فصول أثناء فترة الدراسة، ويؤكد وكيل الكلية أن الدراسة فيها تعتمد على نظام الساعات المعتمدة لحوالي 144 ساعة على مدارس 4 سنوات، ولم يتم الاقتصار على الدراسة في معامل الكلية فقط، ولكن في فترة الصيف التدريب في الشركات والمؤسسات المتنوعة لإعطاء الطلاب المهارات.