انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. موعد اعتزال عمرو أديب العمل الإعلامي.. مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بإستنكار عدم إعطاء العديد المؤسسات الإعلامية الخاصة، فرصة اختيار للشباب لمدة تكون ما بين 3 لـ 4 أشهر فقط، وعلق قائلاً “التليفزيون خبرات كبيرة أوى.. ده انا لغاية دلوقتي بغلط وبتلخبط ولحد دلوقتي بعمل مشاكل أنا مش عبقري أوي، باقيلى سنة بالكتير وأبطل إعلام، ده لو كملتها كمان”، وهذا على حسب تعبيره.

موعد اعتزال عمرو أديب العمل الإعلامي

وأعلن عمرو أديب اثناء برنامجه الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، إنه بدأ حياته المهنية كصحفي حتى جاءته الفرصة للعمل في قناة أوربت، وإنه كان يعتقد إنه سوف يعمل معداً ولكنه فوجئ ان سوف يعمل مذيعاً، وذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال “عمري ما وقفت أمام كاميرا في حياتي ولا اتكلمت في ميكرفون ولا اعرف بيتكلموا ازاى، وكان حينها المذيعيين يتكلموا باللغة العربية مش بالعامية زيى كده دلوقتى، ومكنش في مذيع تخين وأصلع، كان لازم المذيع يكون جان”، وأنه سوف يعتزل الإعلام في حال التحقق في أمر القمامة.

عمرو أديب يتحدث عن القمامة

وأشار أديب إلى ضرورة الاهتمام بمسألة الزبالة، قائلاً “وأنا مش حاسيب موضوع الزبالة دا يا قاتل يا مقتول. وإن شالله تكون آخر سنة ليا في الإعلام. ولما ولادي يسألوني ليه اعتزلت؟ أقولهم عندما جمعنا القمامة في مصر”، شاهدوا الفيديو من هنا.