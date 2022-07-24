انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. رئيس الوزراء يبشر المواطنين بها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار اليوم الأحد، قرار بأن يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

وتعتبر إجازة رأس السنة الهجرية 2022 هي آخر إجازة رسمية خلال هذا الشهر، ويعود العاملين في الجهاز الإداري والمصالح الحكومية والوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية، ويوم 30 يوليو 2022 هو آخر إجازة في شهر يوليو الجاري، وأن العمل في القطاع الخاص في هذا اليوم يتم دفع للعامل الأجر مضاعف.

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