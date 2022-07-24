انت الان تتابع خبر حقيقة اشتراط موافقة الزوج لفصل المطلقة من بطاقة التموين.. الحكومة طمأنت الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المركز الإعلامي اليوم الأحد عن حقيقة اشتراط موافقة الزوج لفصل المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، وهذا ما انتشر على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة.

حقيقة اشتراط موافقة الزوج لفصل المطلقة من بطاقة التموين

وحرص المركز الإعلامي أن يتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي التي نفت كل هذه الشائعات، وأكدت أنه لا صحة ولا شرط للحصول على موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من البطاقة التموينية وإضافة الابناء على بطاقتها، والتشديد على أن المرأة المطلقة لها الحق في الفصل من بطاقة الدعم التي تخص الزوج واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الاولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للأستفادة من الدعم التمويني.

فصل المراة المطلقة بوثيقة الطلاق في مكتب التموين

وأشار إلى أن عملية الفصل تتم عن طريق تقديم الوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق في مكتب التموين بدون انتظار موافقة الزوج، وسريعاً يتم فصل الابناء التابعين إلى حضانتها وإضافتهم إلي بطاقة الام، وهذا يكون باستعمال شهادة الحضانة من المحكمة، واستمرار الأب كما هو داخل بطاقته التموينية بدون حذفه.