انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة اشتراط موافقة الزوج لفصل “المطلقة” من بطاقة التموين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة علي مصيلحي ما يجري تدوله حول انتشار اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها.

وشددت وزارة التموين في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني.

وأضافت عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.