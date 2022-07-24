الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 02:30 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي الذي نقل لسيادته رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور السيد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والسيد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لافروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين.

من جانبه، طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى السيد الرئيس فيلادمير بوتين، مثمناً سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن السيد لافروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكداً سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات.