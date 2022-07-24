ويهدف المعرض، الذى سيقام فى أحد الفنادق بالقاهرة، إلى توفير الفرص وتهيئة المناخ لمختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية الأردنية للتواجد تحت مظلة تشجيعية، تساعد هذه المؤسسات للتعريف عن برامجها وسجلها التعليمى والأكاديمى وما توفره من تخصصات وبرامج أكاديمية بشكل مباشر.
يشارك فى المعرض، الذى تنظمه مجموعة المكتب البيضاوى وبدعم من وزارة التعليم العالى والسفارة الأردنية فى القاهرة وهيئة تنشيط السياحة، نحو 20 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية، بهدف تنشيط السياحة التعليمية فى الأردن وتعزيز نهج الاستقطاب للطلبة العرب للدراسة فى الجامعات الأردنية.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض، على مدى يومين من الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة مساء، عددا كبيرا من ممثلى المؤسسات التعليمية المصرية والعربية المتواجدة فى مصر والطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذوى الطلبة.
ويتوافق المعرض مع جهود ترويجية أطلقتها السفارة الأردنية فى القاهرة، عبر الملحقية الثقافية فيها، لتوفير المعلومات للطلبة الراغبين بالدراسة فى الجامعات الأردنية ضمن تسهيلات ومزايا أكاديمية عديدة.
يذكر أن فكرة المعرض قائمة على البناء على ما تتميز به الجامعات الأردنية والحياة الجامعية فى الأردن من بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة، وما تضمه من تخصصات علمية وتطبيقية تتوافق مع متطلبات أسواق العمل وتواكب المستجدات فى سياقات التعليم العالى والمجالات الجاذبة للعمل، وبما يسهم فى تعزيز فرص الطلبة خريجى الجامعات الأردنية وتنافسيتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى الأول للجامعات الأردنية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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