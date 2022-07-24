غدا.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى الأول للجامعات الأردنية فى مصر

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الاثنين، فعاليات المعرض الدولى الأول للجامعات الأردنية فى مصر، تحت رعاية السفير الأردنى لدى مصر أمجد العضايلة، والذى يستمر على مدار يومين وبمشاركة واسعة.





ويهدف المعرض، الذى سيقام فى أحد الفنادق بالقاهرة، إلى توفير الفرص وتهيئة المناخ لمختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية الأردنية للتواجد تحت مظلة تشجيعية، تساعد هذه المؤسسات للتعريف عن برامجها وسجلها التعليمى والأكاديمى وما توفره من تخصصات وبرامج أكاديمية بشكل مباشر.

يشارك فى المعرض، الذى تنظمه مجموعة المكتب البيضاوى وبدعم من وزارة التعليم العالى والسفارة الأردنية فى القاهرة وهيئة تنشيط السياحة، نحو 20 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية، بهدف تنشيط السياحة التعليمية فى الأردن وتعزيز نهج الاستقطاب للطلبة العرب للدراسة فى الجامعات الأردنية.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض، على مدى يومين من الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة مساء، عددا كبيرا من ممثلى المؤسسات التعليمية المصرية والعربية المتواجدة فى مصر والطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذوى الطلبة.

ويتوافق المعرض مع جهود ترويجية أطلقتها السفارة الأردنية فى القاهرة، عبر الملحقية الثقافية فيها، لتوفير المعلومات للطلبة الراغبين بالدراسة فى الجامعات الأردنية ضمن تسهيلات ومزايا أكاديمية عديدة.

يذكر أن فكرة المعرض قائمة على البناء على ما تتميز به الجامعات الأردنية والحياة الجامعية فى الأردن من بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة، وما تضمه من تخصصات علمية وتطبيقية تتوافق مع متطلبات أسواق العمل وتواكب المستجدات فى سياقات التعليم العالى والمجالات الجاذبة للعمل، وبما يسهم فى تعزيز فرص الطلبة خريجى الجامعات الأردنية وتنافسيتهم.