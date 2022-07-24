عاجل.. شكرى: العلاقات المصرية الروسية تاريخية ومبنية على الثقة والتقدير

وأضاف شكرى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقب اللقاء، إلى أنه تم التباحث اليوم حول الأوضاع الاقليمية والدولية، مؤكدا أن حل الدولتين هو الأساس لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى.
وأشار شكرى، إلى أنه تم بحث الوضع فى أوكرانيا والتأكيد على أهمية التوصل لحل على أساس الحوار، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تسببت فى انعكاسات سلبية على الأمن الغذائى العالمى.
وقال وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، إن هناك اتفاقًا مع وجهة النظر المصرية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن المباحثات الثنائية بينهما تناولت سبل تطوير التبادل التجارى والتعاون التكنولوجى بين البلدين ومنها: "إنشاء مصنع لقاحات سبوتنيك ضد فيروس كورونا فى مصر، ومشروع الضبعة النووى والمنطقة الروسية بقناة السويس".
وأشار لافروف، إلى أن الموانئ الروسية كانت تعانى من حصار غربى، كما أن العقوبات الغربية تعرقل التعاون الروسى الإفريقى.
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