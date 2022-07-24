انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 5 أشخاص في حادث مروع بـ الشرقية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ” القاهرة- الإسماعيلية في محافظة الشرقية بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصبابين إلى مستشفى بلبيس المركزى بالاضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.