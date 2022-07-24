انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد : نار مولعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، حيث سوف طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك أيضاً نسب الرطوبة في الطقس مما يزيد الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 يوليو 2022: 1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة. 2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة 3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة. 4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة. 5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. 6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.