انت الان تتابع خبر حسم الأمر – الإعلان عن صرف أكثر من 8% زيادة لأصحاب المعاشات بعد أقل من أسبوع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن سوف يتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية.

وأووضحت التضامن، أن معاشات أغسطس 2022 سوف تتضمن الزيادة الجديدة المقدرة بنسبه 13%، والتي سوف يتم صرفها لأكثر من10 مليون قائم بالصرف ومستفيد مشيرة أن أصحاب المعاشات يحصلون شهرياً علي 22 مليار جينه بالاضافة إلي8 مليار تكلفة الزيادة الجديدة .

وأشارت الوزارة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تم البدء في تنفيذه منذ شهر أبريل الماضي، وذلك بعد ظهور أزمة اقتصادية عاليمة جراء حرب روسيا علي أوكرانيا.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم البدء في صرف معاشات أغسطس مطلع الشهر القاد أسوة بالأشهر الماضية.