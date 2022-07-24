لفترة غير محددة – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ الإسكندرية

انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ الإسكندريةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي في محافظة الإسكندريةأنه عن قطع مياة الشرب اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 عن عبد القادر بحري – مساكن مبارك – مساكن الثلاث بلوكات – شارع 10

وأوضحت مياة شرب الإسكندرية، أنه قطع المياة لفترة 5 ساعات بداية من الساعة 8 صباحاً، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة بسبب إجراء لأعمال الصيانة الطارئة بالخط المغذي لرافع مبارك 14 قطر 600 مم

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.