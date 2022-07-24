تأكيد السيسى على دور ثورة يوليو فى تغيير الخريطة الدولية يتصدر صحف الكويت

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصرى دفاعا عن حقه فى وطن مرفوع الرأس تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.





وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسى: ثورة يوليو غيرت وجه الحياة فى مصر والمنطقة "أن الرئيس السيسى أكد خلال كلمته أمس السبت، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو: "استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة، بشكل جذرى ليس فقط فى مصر، بل فى المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة، فى الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وتغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والإفريقية". وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أضاف: "شعب مصر العظيم سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات.. ثورة يوليو التى حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة، التى ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة، إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التى تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها.. فتحية تقدير واعتزاز، خلال هذه الذكرى العطرة، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب".

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