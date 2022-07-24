«نقل الكهرباء»: إحلال الخطوط الهوائية لمشروع «أهالينا 3» بكابلات أرضية

جدة - نرمين السيد - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدا مع التحالف المكون من شركة الجيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة، لمشروع إحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الإسكان الاجتماعى "أهالينا 3" بالسلام، بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف.





ويشمل اللوط الأول توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1*400 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها واللازمة لإحلال جزء من الخط الهوائى (وادى حوف/مترو طرة) بطول 3.6 كم بمنطقة كهرباء القاهرة. وأكدت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المشروع يهدف إلى إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى "أهالينا 3" من الخطوط الهوائية التالية: الخط الهوائى وادى حوف/مترو طرة جهد 66 ك.ف بطول 3.6كم الخط الهوائى وادى حوف/المحاجر جهد 66 ك.ف بطول3.6كم الخط الهوائى وادى حوف/إسكان الضباط جهد 66 ك.ف بطول3.6كم وإحلالها بكابلات أرضية جهد66ك.ف قطاع 1*400 مم2 وأشارت مشالى، إلى أنه يتم تمويل المشروع خصما على المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة إجمالية حوالى 126 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 أشهر من تاريخ استلام الشركة لخطاب أمر الإسناد.

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