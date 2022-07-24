اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة.. هذه الحالات لا يحق فيها الإعادة

جدة - نرمين السيد - ويأتى اختبارات القدرات فى مقدمتها وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حال رسوبه، فضلا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90"، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يجرى الطلاب اختبار للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط.

إلى ذلك، يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات المقررة ويحق له الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه.

ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن اللواء هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.