صحة الشرقية: تطعيم أكثر من 3.8 مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، جهودها لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات.





كما انتشرت الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القرى والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين فى استخراجها، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأشار الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتى الآن بتطعيم 3 ملايين و851 ألفا و41 مواطنا بالمحافظة جرعة أولى بنسبة تغطية بلغت 89%، هذا بجانب تطعيم أكثر من 2.6 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 73%، وتطعيم 770820 مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وسرعة التوجه لتلقى الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.