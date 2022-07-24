الزراعة: تطوير التقاوى لتوفير أصناف تتحمل الظروف المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال القرش، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "تن"، إنه تم إنتاج مجموعة من تقاوى الخضروات والفاكهة المطلوبة بنسبة كبيرة محليا ودوليا من خلال وزارة الزراعة والمراكز البحثية المتخصصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة اهتمت بالبحث العلمى فى مجال الزراعة، موضحًا أن من أهم بنود البحث العلمى هو الاهتمام بإنتاج استنباط لأصناف جديدة من التقاوى.

وحول دور مصر فى تأمين المحاصيل الأساسية، قال القرش إن الدولة المصرية أقامت مشروعات كبيرة منذ 2014 حتى الآن، على غرار مشروع دلتا الجديدة وتوشكى وسيناء أرض الخير وغيرها من المشروعات لزيادة المساحات الزراعية فى مصر؛ لتلبية احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية، كما تم تطبيق نظم زراعية جديدة مثل الزراعة على المصاطب لتعظيم الإنتاج، منوها إلى أن هذه الجهود تؤثى بثمارها بشكل جديد، وهناك طفرة كبيرة تحدث فى قطاع الزراعة.

وبشأن مرض الحمى القلاعية وكيفية مواجهتها، قال إننا نقوم بعمل تطعيمات وتحصينات للحيوانات، الأمر الذى يرفع من مستوى المناعة، كما نحاول التأمين على رؤوس الماشية بحيث نقوم بتعويضهم عند حدوث أى إصابات لهذه الرؤوس.