محافظ الأقصر يطلق أول شعلة غاز طبيعى بقرية توماس الوسطى

جدة - نرمين السيد - أطلق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية تقوم بتوصيل الغاز بقرية توماس الوسطى بعد انتهاء شركة غاز مصر من أعمال دفع الغاز وتوصيله للقرية.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم، الأحد، بمركز ومدينة إسنا، تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بقرى المركز، فى إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة فى قرى زرنيخ والكلابية حيث تابع مراحل إنشاء وتجديد مراكز الشباب والكبارى والجسور وتوسعة المدارس ورفع كفائتها، كما تفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ.

كما تفقد عددا من المشروعات التنموية بقرية توماس الوسطى، حيث تابع الأعمال النهائية لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية الذى تم الانتهاء من كل أعماله الإنشائية كما أطلع على نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرية التى تتضمن تنفيذ 8 كيلومترات ونصف شبكات تم الانتهاء منهم بالكامل وجرى تسليمهم لشركة المياه لعمل الوصلات المنزلية حسبما أكدت رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأعرب المستشار مصطفى ألهم، عن تقديره للعمال والشركات المنفذة للمشروعات بقرى المبادرة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب فى ظل ارتفاع درجات الحرارة موجها فى الوقت ذاته بإنجاز العمل بالمشروعات وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها.

واستمع محافظ الأقصر، لشرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المهندسة رقية حماد، والتى أكدت أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 ألف متر مكعب فى اليوم وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع "مصنع حلوان للصناعات المتطورة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا هم والكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادى، بالإضافة إلى قرية الدير التى تعد أكبر قرى مركز أسنا.

وأشارت إلى أن المحطة التى بدأ العمل بها فى شهر أغسطس الماضى 2021 من المقرر إنهائها خلال 18 شهرا، يجرى العمل بها حاليا فى المرحلة الأولى التى تشمل أعمال إنشاء المدخل والمصافى وأحواض التهوية وأحواض التجفيف على خط سيب بطول 9 كيلومرات إلى مصرف زرنيخ ، وتشمل أيضا مد الشبكات التي تم الانتهاء منها بنسبة 80% 95% فى السبع قرى وجارى تسليم الشبكات لشركة المياه لعمل الوصلات المنزلية ودخول الغاز.