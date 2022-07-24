هل تحدث الأدوية تغيرات في لون البول الطبيعي وتحوله إلى اللون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - يتراوح لون البول الطبيعي من الأصفر الباهت إلى الأصفر الغامق، و غالبًا ما يحدث تغير لون البول نتيجة استخدام الأدوية، أو بعض الأطعمة، أو بسبب أصباغ الطعام، ويمكن أن تحدث التغيرات في لون البول بسبب مشاكل صحية معينة، حيث يتم تغيير لون البول إلى اللون الغامق.​

وهناك بعض الأدوية التي تحدث ذلك، مثل: الأدوية المضادة للملاريا (كلوروكين-بريماكين)، وبعض المضادات الحيوية مثل (نيتروفيورانتوين)، والملينات التي تحتوي على سينا، والميثوكاربامول لارتخاء العضلات. ​

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأدوية، وحدث تغير بلون البول؛ فلا داعي للقلق، واستشر الطبيب، أو الصيدلي للتأكد من عدم وجود أي خطورة، أو أي أسباب مرضية. ​

كما تنصح #هيئة_الدواء_المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهر لون غير عادي في البول، ولا يبدو أنه مرتبط بالطعام الذي تناولته، أو بالأدوية التي تناولتها أو الجفاف، كذلك إذا كنت تشك في وجود دم في البول؛ لأن بعض الأسباب وراء لون البول غير الطبيعي أو الداكن غير ضارة، والبعض الآخر يتعلق ببعض الأمراض الخطيرة التي تتطلب العلاج. ​