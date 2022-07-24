صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دور ثورة يوليو فى دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل، قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس، وتغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسي: ثورة يوليو غيرت وجه الحياة في مصر والمنطقة " أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته أمس السبت بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة - "استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أضاف: "شعب مصر العظيم سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات.. ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة، التي ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة، إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها.. فتحية تقدير واعتزاز، خلال هذه الذكرى العطرة، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب".