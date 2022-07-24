شكري يستقبل نظيره الروسي بمقر الخارجية ومؤتمر صحفي للوزيرين عقب اللقاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - استقبل ‫سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد في القاهرة، نظيره الروسي وزير الخارجية "سيرجي لافروف" وزير خارجية روسيا الاتحادية

ويعقد الوزيران جلسة مباحثات وذلك بمقر وزارة الخارجية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل لافروف مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، في زيارة رسمية للقاهرة تستغرق 24 ساعة، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويبدأ وزير الخارجية الروسي جولة أفريقية التي تستغرق 5 أيام تبدأ بزيارة مصر، ومن المقرر ان تشمل الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.

ويلتقى لافروف خلال زيارته الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضاً، كما سيلتقى مندوبى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، إذ سيجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن لافروف سيقوم بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجارى.