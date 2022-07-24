هيئة التأمين الصحي الشامل: تلقينا 499 شكوى في 9 أشهر وانتهينا من...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - اعلن حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تلقي الهيئة نحو ٤٩٩ شكوى، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢١ حتى يوليو الحالي.

وأضاف صادق، في تصريحات له اليوم، أن تلك الشكاوي تضمنت ١٨٧ شكوى بالأقصر، و٢٧٩ ببورسعيد، و٣٣ شكوى عامة.

وأوضح أنه تم حل ٩٩٪ منها، مثمنًا جهود جميع القائمين على منظومة «الشكاوى الموحدة» وممثلي وزارة الصحة المشاركين بها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعَّال لضمان تلقي المواطنين للخدمات الطبية بكفاءة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكر أن مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، يسير بشكل جيد بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين.

ونوه قائلا: نستهدف إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة، بما يُسهم في التيسير على المواطنين.

وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذي يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.