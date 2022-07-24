عاجل- السيسى يستقبل وزير الخارجية الروسى فى قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ويجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مباحثات اليوم، الأحد، مع كبار المسؤولين فى القاهرة لبحث سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، والتأكيد على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التى تجمع بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى.

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