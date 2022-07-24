بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بمركز التطوير التكنولوجى بمدرسة الشهيد المعناوى الإعدادية للبنين وسط مدينة مرسى مطروح.





وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن الاختبارات تجرى يومى الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليو الجارى للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة النووية من أبناء محافظة مطروح، إضافة إلى اختبار يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو للطلاب المتخلفين عن الاختبارات، بقاعات الحاسب الآلى المجهزة لأداء الامتحانات وفق التعليمات الوزارية.

وأوضح شحاتة، أنه تابع فعاليات اليوم الأول لإجراء الاختبار الإلكترونى لهؤلاء الطلاب؛ للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مشيدا بالجدية والانتظام داخل اللجان موجها المشرفين على الامتحان الإلكترونى من مركز التطوير والتعليم الفنى بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملا.