وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن الاختبارات تجرى يومى الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليو الجارى للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة النووية من أبناء محافظة مطروح، إضافة إلى اختبار يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو للطلاب المتخلفين عن الاختبارات، بقاعات الحاسب الآلى المجهزة لأداء الامتحانات وفق التعليمات الوزارية.
وأوضح شحاتة، أنه تابع فعاليات اليوم الأول لإجراء الاختبار الإلكترونى لهؤلاء الطلاب؛ للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مشيدا بالجدية والانتظام داخل اللجان موجها المشرفين على الامتحان الإلكترونى من مركز التطوير والتعليم الفنى بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.