شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022 (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم، عقده اللواء هانى أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.

وأعلنت أكاديمية الشرطة، شروط التقدم للأكاديمية للعام الجارى 2022، وهى أن يكون الطالب مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يلى شروط التقدم للأكاديمية بالتفصيل:

وقال وزارة الداخلية، إن أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.