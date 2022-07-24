التعليم العالى: 3 براءات اختراع جديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول صدور 3 براءات اختراع جديدة، وذلك تماشيا مع سياسة المعهد فى تبنى الابتكارات وزيادة عدد البراءات التى تخدم القضايا التى تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.





وأشار التقرير إلى أن براءة الاختراع الأولى تتناول استخدام تقنيات الاستشعار والالكترونيات والاتصالات الحديثة فى المراقبة البيئية عن بعد، وهى للمخترعات من قسم الحاسبات والنظم: د. شيرين محمد عبدالقادر، د. بسمة ممدوح البسيونى، د. أنار سيد عبدالتواب، وتتناول البراءة الثانية تصميم الهوائيات الشريطية، وهى للمخترعين من قسم الدوائر الشريطية: د. عصمت عبدالفتاح، د. هالة عبدالمنعم، د. محمد أبو العلاء، وتتناول البراءة الثالثة استخدام الهوائيات الشريطية فى المجالات الطبية، وهى للمخترعات من قسم الدوائر الشريطية: د. عصمت عبدالفتاح، د. هالة عبدالمنعم، د. داليا محمد نشأت.

وأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر أن سعى المعهد لزيادة عدد براءات الاختراع، يأتى نتاجا للمنهجية الموضوعة منذ إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالمعهد، والمدعوم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهو ما يحقق الزيادة فى حقوق الملكية الفكرية لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصد المزيد من براءات الاختراع الجديدة.

جدير بالذكر أن نسبة البراءات التى تم الحصول عليها تبلغ 87.5% من إجمالى الطلبات التى تقدم بها المعهد للحصول على براءات الاختراع، بالإضافة إلى أن المعهد قد قام بوضع مقترح سياسة الملكية الفكرية الخاصة به بمراجعة منظمة "الويبو" العالمية بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.