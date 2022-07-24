إيبارشية المعادى تنظم يوما روحيا لخدمة المتزوجين حديثا

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة الندوات بخدمة المتزوجين حديثا بإيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام، اليوم، لقاء لأبناء الإيبارشية المتزوجين حديثا تحت شعار "اكتشف"، فى بيت مؤتمرات سوسنة الوادى بوادى النطرون، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.





تضمن اللقاء محاضرات فى الموضوعات التالية: "اكتشف أولوياتك ورتبها"، و"اكتشف نقاط القوة وادعمها"، و"اكتشف نقاط الضعف واسندها"، و"اكتشف لغة الحب ومارسها"، و"اكتشف احتياجات الآخر وسددها". شارك فى فعاليات اللقاء 200 مخدوم من 9 كنائس تابعة للإيبارشية و17 خادما وخادمة، كما تم تقديم فقرات روحية وورش عمل، ثم صلاة رفع بخور.

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