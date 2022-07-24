رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتكثيف الزيارات الطلابية للمشروعات القومية

جاء ذلك خلال مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة رئيس الجامعة اليوم الأحد، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.
وأكد رئيس الجامعة الانتهاء من إعلان النتائج للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022، والانتهاء من إعداد المجموع التراكمى لسنوات التخرج النهائية، مشيرا إلى التحديث الدورى لمواقع الكليات باللغة الإنجليزية والمتابعة الدورية لها.
كما وجه رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحصول على مشروعات بحثية ممولة من الداخل والخارج تفى بمتطلبات الخطة الاستراتيجية للبحث العلمى بالجامعة، وتحديث الفرق البحثية بالكليات أو بين الكليات لزيادة التعاون بين الباحثين للدراسات البينية مع الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالمتغيرات المناخية، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية الإبداعية ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية.
وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة، والاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لكافة الكليات والمستشفيات وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية ووحدات الجامعة المختلفة.
كما ناقش المجلس العمل على تحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى وفقا للمعايير المعتمدة عالميا، وتعظيم الاستفادة من الكليات التكنولوجية والهندسية للعمل على تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب لتخريج كوادر مؤهلة تلبى احتياجات سوق العمل.
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