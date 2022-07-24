انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل في مختلف المجالات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتما

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 20 – 30 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

الراتب الأساسي 3500 – 3500 جنيه مصري

يشترط: خبرة مبيعات سنة على الاقل في مجال السكارف أو الفاشون.

مواعيد العمل: شفتات متغيره

شيفت(من 9 ال 6) و (من 10 الى 7).

شيفت (من 12 الى 9) و (من 1 الى 10).

شيفت(من 2 الى 11) و ( من 3 الي 12 )

المهام المطلوبة: المعرفة بالمنتجات او الخدمة التي تقدمها الشركه.

ترويج وبيع منتجات الشركة إلى العملاء الحاليين وتسجيل المعاملات البيعية في السجلات التي تحددها الشركة.

جذب العملاء الجدد للتعامل مع الشركة وفقاً للسياسات التي تحددها.

عرض السلع والخدمات عليهم بصورةٍ مناسبة، وتشجيعهم على زيادة الإقبال عليها.

الاستماع إلى شكاوي الزبائن، وإرضاؤهم من خلال مُعالجتها وتقديم الحلول المناسبة. مسئول تسويق الكتروني اسم الشركة تايمز مصر

مقر العمل ميامى – الاسكندرية

العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد الراتب الأساسي 2000 – 2500 جنيه مصري الشركة تعمل في مجال :

الاستشارات والتدريبات الاداريه

المهام المطلوبة:

تجهيز الحملات التسويقية الخاصة بالسوشيال ميديا بما يتناسب مع الاهداف المؤسسة.

تنسيق إنشاء محتوى رقمي للنشر على موقع الويب او السوشيال ميديا او نشرات البريد الالكتروني او الفيديو.

إدارة قنوات المؤسسة على شبكات التواصل الرقمية المختلفة.

زيادة معرفة العملاء عن العلامة التجارية من خلال تحسين التواجد على مواقع الويب.

تحسين صورة المؤسسة من خلال تقديم مواد تفيد العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التعاون مع قسم التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات لضمان تناسق العلامة التجارية.

تقديم التوصيات والاقتراحات وتنفيذ أساليب التسويق المباشر لزيادة حجم المبيعات.

مراقبة العائد على الاستثمار وكذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.

عي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سيلز داخل الفرع

اسم الشركة لوفوال سكارف ستور

مقر العمل مدينتى – القاهرة

العمالة المطلوبة 10