الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.. تعرف على الشروط

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 11:23 صباحاً - ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.
وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم موافقة وزير الداخلية، على قُبول الدُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
ومن ضمن الشروط للتقدم، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
ويجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.