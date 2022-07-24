الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.. تعرف على الشروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 11:23 صباحاً - ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم موافقة وزير الداخلية، على قُبول الدُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.