القوى العاملة: تعيين 1048 شابا بينهم 30 «قادرون باختلاف» فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1048 شابا، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2807 شابا.

وتلقى الوزير تقريرا من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضى، استخرجت المديرية 561 شهادة قياس مستوى مهارة، و629 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 27 شكوى عمالية، وتم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وتحويل 8 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 13 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فتولت المديرية صرف 46 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية لـ 15 عاملا من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا.

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 327 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية بحضور 80 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 47 منشأة، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال.

وتابع أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 36 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 119 آخرين، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 71 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.