الداخلية: قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء هانى أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.





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