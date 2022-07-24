على جمعة: استجابة الدعاء لها 3 مراحل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع "جمعة" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC" أن الدعاء عبادة ترقى حال المسلم فى العلاقة بينه وبين الله عز وجل، متابعًا أن الله سبحانه وتعالى إما أن يحقق دعاء المؤمن فى الدنيا أو يؤخره إلى يوم القيامة.

وشدد على جمعة على أنه لا يوجد دعاء لا يُستجاب، لأن أى دعاء صدر من أى مسلم يقبله الله، فكل الدعاء مستجاب بقبول الله له، لافتًا إلى أن الاستجابة فى الدعاء لها ثلاث مراحل ومنها من تأتى مباشرة ومنها ما تأتى فى الوسط ومنها من تأتى متأخرا، مثل من يدعى الله 30 عامًا ويقول الله لم يستجب، ولكنه استجاب له الله فى صلاة وعبادته، والتحقق فى يد الله أن يجيب أو أن يؤجل أو يؤخر، "لكن الدعاء لم يذهب سدى".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.