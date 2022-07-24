التعليم العالى: الجامعات تمحو أمية 395 ألف مواطن خلال 2021/2022

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات فى مواجهة مشكلة الأمية خلال العام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.





وأكد وزير التعليم العالى أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة، مثمنا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية 395510 مواطنا خلال العام الجامعى 2021/2022.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل عدد من الإجراءات، منها: تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية، ومشاركة الوزارة فى تنفيذ مشروع تحدى الأمية على مستوى الوطن العربى، وإطلاق عدة مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد؛ للتنافس على جائزة أفضل جامعة فى مواجهة مشكلة الأمية.

ووجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين فى قرى الريف المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم أوجه الدعم اللازمة التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدى، مؤكدا أن مشكلة محو الأمية ستحظى بأهمية كبيرة، وستأتى على رأس أولويات العمل الجامعى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى نجاح الجامعات المصرية فى تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات كبيرة فى مواجهة مشكلة الأمية خلال العام الجامعى 2021/2022، حيث نجحت جامعة بنى سويف فى محو أمية (46764) مواطنا، تليها جامعة سوهاج (39477) ثم جامعة الأزهر (34924)، طنطا (31816)، المنصورة (30660)، الزقازيق (28971)، جنوب الوادى (27488)، عين شمس (26443)، المنيا (23612)، المنوفية (20281)، أسيوط (14196)، دمنهور (14190)، كفر الشيخ (8109)، أسوان (7416)، دمياط (6709)، حلوان (6652)، الفيوم (6267)، الإسكندرية (3517)، السادات (3468)، الوادى الجديد (3288)، بنها (2652)، السويس (2260)، قناة السويس (1972)، العريش (1141)، مطروح (1003)، القاهرة (988)، بورسعيد (876)، الأقصر (370).

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أن ما حققته الجامعات من دور جاد فى مجال محو الأمية، يعكس دورها الحيوى والفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى حرص الجامعات على دعم رؤية مصر 2030، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها القيادة السياسية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ تأكيدا لدور الجامعات فى نشر العلم، والمعرفة، والتنوير، ومحاربة الأمية؛ وتفعيلا لدورها الرائد أيضا فى خدمة المجتمع المصرى.