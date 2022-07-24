وزير الرى: الانتهاء من تأهيل 5500 كيلو متر من الترع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أنه تم الانتهاء من تأهيل 5500 كيلو متر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، ويجرى تأهيل 4122 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل 2504 كيلومترات تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن إلى 12126 كيلومترا، كما تم تأهيل 90 كيلومترا من المساقى.





جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما وزير الرى مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية. وقال الدكتور عبد العاطى إن وزارة الرى تنفذ هذا المشروع القومى، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية. وأضاف أن أعمال التأهيل حققت العديد من المكاسب مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات المائية، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع، الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

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