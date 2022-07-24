وسط إجراءات احترازية.. المدارس تعقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 10:26 صباحاً - وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس كورونا، بدأت المدارس فى عقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوي،

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

- يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من ٥٠٪؜ في أى ماده) أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد مهما كان عددها.

- تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

- بدأت الامتحانات "عقب أجازة عيد الاضحى المبارك" وتولت الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

- تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية.

- الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.