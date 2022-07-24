محمد سعفان: تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات المصريين بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و96 ألفاً و 319 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 10 ملايين و544 ألفاً و 484 جنيها مصريا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال يونيو الماضي عن توفير 500 فرص عمل بالداخل ، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 1500.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أنه تم خلال الشهر تسوية 600 شكوى وديًا، وإحالة 250 شكوى للقضاء بإجمالي الشكاوي 850 شكوي، فضلا عن القيام 15 زيارة للجهات الحكومية، و10 زيارات لأصحاب الأعمال، و40 لقاءً واجتماعات مع التجمعات العمالية ، و3000 استشارة عمالية ، من إجمالي 3065 زيارة ولقاءً واستشارة.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.

وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.