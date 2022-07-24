أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 24 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة فى مقر وزراة الخارجية تتناول العلاقات المصرية- الروسية وسبل تعزيزها فى شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. كما سيعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا فى ختام المباحثات.

واشنطن

يبدأ المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى مايك هامر زيارة لمصر والإمارات وإثيوبيا تستمر حتى الأول من أغسطس المُقبل؛ لتأكيد دعم بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسى للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبى، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويساهم فى منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

المنصورة

بدء العمل بمكتب التنسيق الإليكترونى بجامعة المنصورة من خلال وحدات الخدمات الإليكترونية الموجودة بكل من الإدارة العامة للمدن الجامعية وكليتى التربية والصيدلة داخل حرم الجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين فى تسجيل بياناتهم تمهيدا لاجتياز اختبارات القدرات بكليات "الفنون الجميلة، والتمريض، والمعهد الفنى للتمريض، والتربية الرياضية، وشعب التربية الفنية والموسيقية والمسرح التربوى بكلية التربية النوعية"

لندن

يحضر مونتشى المدير الرياضى لنادى إشبيلية الإسبانى المعسكر التدريبى لفريقه فى لاجوس بالبرتغال، ومن المقرر أن يتحدث مع مالك نادى تشيلسى تود بويلى الذى يسعى لضم اللاعب جولز كوندى مدافع إشبيلية لمدة خمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترلينى.

الكويت

تستكمل منافسات النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية الأولى لملاكمة الرجال والتى تشهد مشاركة 100 ملاكم يمثلون 21 دولة يتنافسون على صالة الاتحاد الكويتى للعبة حتى 26 يوليو الجارى.

تونس

تقام منافسات زوجى ناشئين وناشئات تحت 19 و15 سنة ومنافسات الزوجى المختلط تحت 19 و15 سنة، فى بطولة إفريقيا لتنس الطاولة المقامة فى تونس خلال الفترة من 21 وحتى 27 يوليو الجارى.

القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى نظيره الجولة فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الأهلى وى السلام.

القاهرة

واجه الفريق الأول لنادى بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى مباراة تجمعهما على ملعب إستاد الإسماعيلية فى إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك نظيره نادى سموحة فى مباراة تجمعهما على إستاد القاهرة، فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

بيروت

يواجه منتخب لبنان لكرة السلة نظيره الأسترالى، حامل اللقب/ فى نهائى بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال المقامة فى إندونيسيا .



القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح المصرى على المسرح الكبير بدار الأوبرا وتستمر حتى 8 أغسطس المُقبل، بمشاركة 33 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية، وتقام الدورة تحت عنوان "المخرج المسرحى المصرى.

الإسكندرية

تستضيف مصر بطولة العالم للخماسى الحديث كبار وتستمر حتى 31 يوليو الجارى على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية بمشاركة 43 دولة وتواجد 470 مشاركاً ما بين لاعبين، ومدربين، وإداريين إلى جانب رؤساء البعثات.