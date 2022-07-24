مسابقة الـ 30 ألف معلم.. انتهاء التقديم وهذه الأخطاء تتسبب فى رفض الطلب

جدة - نرمين السيد - ويمكن لمن لم يتقدم حتى الآن الدخول إلى موقع موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقديم أوراقه عبر الضغط هنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت فى وقت سابق على المتقدمين ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة وتحرى الدقة عند رفع المستندات، منعا لرفض الطلب.

أخطاء تحرم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم من قبول طلباتهم

1- الإخلال بشرط أو أكثر من شروط المسابقة

2- محاولة تزوير أى مستند من المستندات المطلوبة، وبخلاف رفض الطلب يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية كاملة.

3- رفع المستندات بالأبيض والأسود، حيث يشترط أن تكون جميع المستندات بالألوان حتى يتم قرائتها إلكترونيا.

4- رفع صور من المستندات، لأن المسابقة تشترط رفع الأصول.

5- رفع المستندات بأى صيغة خلاف JPG، فهى الصيغة الوحيدة التى تقبل بها المستندات، ويجب ألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

6- التقديم فى محافظة خلاف محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومى سارية "وجهين".

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو مديرية التربية والتعليم بالحافظة "وجهين بحسب الأحوال".

4- المؤهل الدراسى.

5- المؤهل الأعلى "إن وجد".

6- الدبلوم المهنى.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة" فى حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال إيداع مبلغ قدره 22 جنيها، رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

شروط التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

1- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال أو طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

11- يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل اقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

12- سداد مبلغ قدره 22 جنيها، عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر وبنك القاهرة، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية

نفس الشروط المحددة لوظيفة معلم رياض أطفال بخلاف شرط المؤهل ليكون كالتالى:

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية: تعليم أساسى، ابتدائى ومعلم فصل.