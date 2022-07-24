كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو تتصدر اهتمامات الصحف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 70 لثورة يوليو، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 70: ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى لدولتنا وغيرت وجه الحياة/، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل، قاده الشعب المصرى، دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله، إن تلك الثورة استطاعت، أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا، وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أنها كانت لها إسهامات ملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية، وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.. لافتة إلى أن ذلك جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

وأضاف السيسي: سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات، ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة.

الإفراج عن 727 من النزلاء بعفو رئاسي

وفي موضوع آخر، تحت عنوان/ الإفراج عن ٧٢٧ من النزلاء بعفو رئاسي، قالت صحيفة(الأخبار)، أفرجت وزارة الداخلية عن ٧٢٧ نزيلا تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج بمناسبة الاحتفال بثورة ٢٣ يوليو العام ۲۰۲۲م.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع الحماية المجتمعية بإشراف اللواء حسام عبد العزيز، مدير الإدارة العامة لمباحث الحماية المجتمعية، واللواء يونس الشيخ رئيس المباحث، قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

حكم الاحتكار وإيداع الأموال في البنوك

وفي شأن آخر، وتحت عنوان/ المفتي: المحتكر معدوم الضمير.. وإيداع الأموال في البنوك ليس ربا/، نقلت صحيفة/الأخبار/، عن الدكتور شوقي علام مفتی الجـمـهـوريـة تأكيده، أن الـداعـيـن إلـى توظيف الأمـوال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة مـن الـدولـة هـم مـن ضـعـاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءا من البنك المركزى إلى أصغر مؤسسة معتمدة تـقـوم عـلـى دراسـات اقتصادية دقيقة.

وعن حكم التعامل مع الذين يزعمون تـوظـيـف الأمـوال أوما يعرفون بالمستريحين أكـد مفتي الجمهورية، أنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي.. وأوضح أن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها وأن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم ولا علاقة لها بالربا .. وعن حكم الاحتكار أكد أن المحتكر منعدم الضمير وأثم إذا قصد السلع عن أيدى الناس.

قوائم الجامعات المعتمدة

وفي (الأهرام) وتحت عنوان/ إعلان قوائم الجامعات المعتمدة..والكليات تستعد للقدرات/ قالت الصحيفة، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أمس التحديث الجديد لقوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى مصر، عبر موقعها على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها في الجامعات والمعاهد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قوله إن تحديث القوائم التى تضم أسماء جميع الجامعات والمعاهد المعترف بها بمختلف أنواعها، جاء بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على تكثيف حملات لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة خلال الفترة الحالية لضبط أى كيانات وهمية تدعى كذبا أنها معتمدة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع المحافظين لإغلاقها.

وأشارت الصحيفة إلى القوائم المحدثة للجامعات والمعاهد تضم أسماء 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة معتمدة و21 جامعة أهلية، و6جامعات باتفاقيات دولية و4 أفرع للجامعات الدولية و10 جامعات تكنولوجية، فضلا عن جامعتين باتفاقيات إطارية هما : الأكاديمية العربية والجامعة العربية المفتوحة وجامعة بقانون خاص هي جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كما تضم القوائم المحدثة أسماء 189 «معهد عالى خاص» بواقع 54 معهدا عاليا لدراسات الهندسة، و72 معهدا للعلوم التجارية وعلوم الحاسب وشعب المعلومات، و20 معهدا للإعلام، و18 معهدا للسياحة والفنادق و187 للخدمة الاجتماعية و5 معاهد لعلوم التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية، ومعهدين للزراعة وآخر للدراسات الإسلامية، بخلاف 46 معهدا متوسطا فنيا بنظام عامين بعد الثانوية والدبلوم.

‫إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس والخليل

وعربيا وتحت عنوان/ ‫إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس والخليل/، في (الأهرام)، أكدت الصحيفة أن كلا من حى بطن الهوى بالقدس المحتلة وحي الظاهرية بمدينة الخليل، شهدا مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال أمس، ما أسفر عن إصابة العشرات من سكان الحيين واعتقال رئيسيهما.

وأوضحت الصحيفة أن العشرات من أهالي حي بطن الهوى أصيبوا بحالات اختناق شديدة ورضوض مختلفة، عقب اقتحام ومهاجمة قوات الاحتلال للأهالي، واستهدافهم بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية.. كما اعتقلت قوات الاحتلال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي ونجله حمزة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.

و‫في السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، كما تم اعتقال رئيس بلدة الظاهرية أمس، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى فعالية التحدى والصمود فى منطقة شويكة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.. لافتة إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالفعالية، ما أدى إلى إصابة نائب رئيس البلدية نايف مخارزة بقنبلة صوت مباشرة فى القدم، والعشرات بالاختناق، كما جرى اعتقال رئيس بلدة الظاهرية بهجت الجبارين. ‫

‫وعلى صعيد متصل، يبدأ 75 أسيرا فلسطينيا فى سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم، نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان وخليل عواودة، رفضا لاعتقالهما الإدارى المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة، وذلك بعد فشل كل المحاولات فى الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرّيتهما.

تعليق نتائج طلاب الثانوية «الغشاشين»

وفي (الجمهورية)، وتحت عنوان/ تعليق نتائج طلاب الثانوية"الغشاشين"/، قالت الصحيفة، واصل المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح الإلكترونية في المواد التي أدى بها الطلاب الامتحانات تمهيدا لإعلان النتيجة ونسب النجاح في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعدت مفاجأة للطلاب الغشاشين خلال امتحانات الثانوية العامة التي تمت في الفترة من 20 يونيو وحتى 21 يوليو 2022 تشمل تعليق نتيجة أي طالب سجلت له كاميرات المراقبة السرية في اللجان حتى لو لم يتم تحرير محضر له مع مواجهته بالأسلوب الذي قام به بالغش عند إحالته للتحقيق في الشئون القانونية.

مصر منطقة لوجستية عالمية

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان/ مصر منطقة لوجستية عالمية/ في /الجمهورية/، نقلت الصحيفة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأكيده الحرص على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، للإسهام فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، لافتا إلى إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى ذلك جاء خلال استعراض وزير المالية، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.

وقال الوزير، "إننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلاً من سياسة رد الفعل التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة؛ وتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك".

الحكومة تتجه للاستثمار فى المحميات الطبيعية

وتحت عنوان/ الحكومة تتجه للاستثمار فى المحميات الطبيعية/ بــ "المصري اليوم" نقلت الصحيفة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قولها، إن الاتجاه للاستثمار بالمحميات سبيلنا لحماية الموارد الطبيعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لذا فإن كافة الاستثمارات تتم بالتعاون مع المجتمعات المحلية، إذ يتم عرض التصورات المقترحة لإشراك القطاع الخاص بالمحميات بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود والأعمال.

وأكدت «فؤاد»، خلال اجتماع موسع مع ممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية نبق بشرم الشيخ، أمس، في إطار زيارتها إلى المحمية ضمن جولتها لمتابعة استعدادات استضافة "COP27"، أن دعم المجتمع المحلى لأعمال تطوير المحمية، ساهم في تكامل الجهود بين الوزارة والسكان المحليين كشريك رئيسي للعمل البيئي للارتقاء بمستوى المحميات، ومنها محميات شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من أعمال التطوير بمشاركة القطاع الخاص، لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمي مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها ولتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية، التي تحقق الحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجي الفريد وتراثها الثقافي والاجتماعي بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا.